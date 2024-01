Sturmwarnungen für die Ostfriesischen Inseln und den Harz Stand: 21.01.2024 16:52 Uhr Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor orkanartigen Böen an der Nordseeküste und in höheren Lagen des Harzes. Am Montag werden einige Fähren von und nach Norderney, Juist und Spiekeroog ausfallen.

Das teilten die Fährgesellschaften am Sonntag auf ihren Internetseiten mit. Die Fahrten um 6.15 Uhr und 7.30 Uhr zwischen Norddeich und Norderney werden am Montag nicht stattfinden, heißt es bei der Reederei Frisia. Auch die planmäßige Verbindung von Juist nach Norddeich um 7.30 Uhr wurde gestrichen. Betroffen sind auch Fähren zwischen Neuharlingersiel und Spiekeroog. Grund ist eine Sturmwarnung, ab Wochenbeginn muss für den Bereich der Ostfriesischen Inseln mit teils orkanartigen Böen und Windstärken bis zu 110 Kilometern pro Stunde gerechnet werden. Eine Warnung vor extremen Orkanböen gab der DWD auch für den Harz heraus. Dort seien am Montag alle Lagen über 1.000 Metern Höhe betroffen, teilte der Wetterdienst am Sonntag mit. Der Prognose zufolge kann es im Hochharz am Montag auch zu gefrierendem Regen kommen.

Einschränkungen im Fährverkehr bis Mittwoch?

Bei der Fähre von Neuharlingersiel nach Spiekeroog und zurück müssen Urlauber voraussichtlich auch am Dienstag und Mittwoch mit Einschränkungen rechnen, möglich sei auch eine komplette Einstellung, wie die Fährgesellschaft weiter bekannt gab. Urlauber sollten sich informieren, welche Fähren ausfallen. Der DWD erwartet, dass der Sturm bereits in der Nacht zum Montag beginnt und sich dann ab dem Vormittag wieder abschwächt. Es seien laut DWD aber auch weiterhin Sturmböen zu erwarten.

