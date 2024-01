Sturmtief "Jitka": Umgestürzte Bäume und langsamer fahrende U-Bahnen Stand: 24.01.2024 15:24 Uhr Sturmtief "Jitka" hat am Mittwoch in Hamburg für heftige Böen gesorgt. Bäume wurden entwurzelt, die U-Bahnen mussten zeitweise langsamer fahren.

Nach Angaben der Hamburger Feuerwehr gab es bis zum Nachmittag keine großen Einsätze und auch keine Verletzten. In einigen Teilen der Stadt entwurzelte der Sturm Bäume, Äste stürzten auf Hausdächer. In der Sievekingsallee wehten starke Böen Teile eines Schornsteins auf die Straße. In einem Park an der Straße Müssenkoppel in Poppenbüttel stürzte eine 15 Meter lange Birke um. Feuerwehrleute zersägten den Baum. Inzwischen ist die Feuerwehr den Angaben zufolge mehr als 70 Mal zu wetterbedingten Einsätzen ausgerückt.

U-Bahnen wegen des Sturms langsamer unterwegs

Auf der U-Bahn-Linie U1 kam es am Mittwochmorgen zu einem Unfall wegen eines umgestürzten Baumes. Nach Angaben der Hamburger Hochbahn konnte die Bahn nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr gegen den Baum, der auf den Gleisen lag. Am Mittag gab es wegen eines umgestürzten Baumes auch Einschränkungen auf der Linie U3. Dort fuhren zeitweise keine U-Bahnen zwischen Barmbek und Kellinghusenstraße. Die U-Bahnen waren wegen des Sturms mit verminderter Geschwindigkeit unterwegs. Als Sicherheitsmaßnahme reduzierte die Hochbahn die Geschwindigkeit auf überirdischen Strecken von 80 Kilometern pro Stunde auf 40 Kilometer pro Stunde. Sollten mehr Bäume oder Äste auf die Gleise fallen, könnten die Bahnen schneller anhalten, erklärte ein Sprecher. Fahrgäste müssen sich noch den ganzen Tag auf Verspätungen einstellen.

Laut dem Deutschen Wetter Dienst weht der stürmische Westwind bis in die Nacht zum Donnerstag in Norddeutschland. Böen mit Geschwindigkeiten von bis zu 95 Kilometern pro Stunde werden erwartet.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 24.01.2024 | 15:00 Uhr