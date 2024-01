Stand: 24.01.2024 12:08 Uhr Sturm drückt Lkw-Anhänger in Gegenverkehr: Lastzüge kollidieren

Der Sturm hat am Mittwochmorgen bei Sulingen (Landkreis Diepholz) einen Zusammenstoß zweier Lastzüge verursacht. Das teilte die Polizei mit. Auf der Bundesstraße 61 in Höhe des Ortes Scholen drückte eine heftige Sturmbö den unbeladenen Anhänger eines Lastwagens auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender Laster prallte in den Anhänger, kam dadurch von der Fahrbahn ab und blieb in der aufgeweichten Böschung stecken. Der Lkw mit dem beschädigten Anhänger konnte einen nahen Parkplatz erreichen. Beide Fahrer blieben unverletzt.

