Bahnstreik beendet: Weiter Ausfälle in Niedersachsen möglich Stand: 29.01.2024 07:38 Uhr Nach tagelangen Streiks können Bahnreisende in Niedersachsen seit heute wieder auf einen regulären Fahrplan hoffen. Sie müssen laut Bahn aber noch mit Zugausfällen und Verspätungen rechnen.

In der vergangenen Nacht ist der reguläre Fahrplan im Personen- und Nahverkehr wieder in Kraft getreten, wie die Deutsche Bahn mitgeteilt hat. Es seien dennoch Einschränkungen zu erwarten, hieß es bei der Bahn. Fahrgäste sollten rechtzeitig vor Fahrtantritt online ihre Verbindungen überprüfen. Am Hannover Hauptbahnhof fällt beispielsweise der ICE von Bielefeld nach Köln aus. Am Bremer Hauptbahnhof ist es der IC nach Hamburg-Altona und die Verbindung mit dem EC nach Zürich. Am Hamburger Hauptbahnhof wird die Regionalbahn nach Bargteheide durch Busse ersetzt, wie eine Bahnsprecherin mitteilte. Das vorzeitige Streikende sei ein gutes Zeichen. Allerdings müssten die Dienstpläne schnell angepasst, Personal gefunden und Züge aus den Depots geholt werden.

Bahn und Lokführergewerkschaft wollen fünf Wochen verhandeln

Ursprünglich sollte der Streik der Gewerkschaft der Lokomotivführer sechs Tage dauern und erst am Montagabend enden. Im Güterverkehr war der Streik am Sonntagabend beendet worden. Die Gespräche zwischen DB und der GDL sollen fünf Wochen dauern. So lange gebe es keine Streiks. Streitpunkt war die Forderung der Gewerkschaft nach einer Absenkung der Wochenarbeitszeit für Schichtarbeiter bei vollem Lohnausgleich. Bahn-Reisende waren in den vergangenen Tagen von massiven Zugausfällen betroffen. Ein Notfahrplan hatte ein nur sehr begrenztes Zugangebot im Regional- und Fernverkehr abgesichert. Auch die Infrastruktur wurde laut GDL bestreikt - zum Beispiel Stellwerke.

AUDIO: Kommentar: Die GDL überzieht mit dem Sechs-Tage-Streik (3 Min) Kommentar: Die GDL überzieht mit dem Sechs-Tage-Streik (3 Min)

