Stand: 20.01.2021 08:28 Uhr Soldaten unterstützen Mitarbeiter in Seniorenheimen

Dutzende Soldaten der Bundeswehr sind in Niedersachsens Altenheimen im Corona-Einsatz. 121 Kräfte unterstützten Anfang der Woche die Mitarbeiter in elf Seniorenheimen - zum Beispiel in Oldenburg, wie eine Sprecherin der Bundeswehr mitteilte. "Die Soldaten helfen bei der Essensverteilung, machen Betten und Wäsche, Fahrdienst, vermitteln den Kontakt zu Angehörigen über Telefon oder Video-Anrufe, leisten den Bewohnern der Einrichtung Gesellschaft, spielen Gesellschaftsspiele mit ihnen", so die Sprecherin. Die Soldaten sollen das Personal entlasten, übernehmen aber keine Pflege-Tätigkeiten. Die Bundeswehr stellt nach eigenen Angaben bundesweit 20.000 Kräfte im Rahmen der Amtshilfe für Behörden bereit. Neben den Altenheimen besteht der größte Bedarf demnach in Gesundheitsämtern bei der Kontaktnachverfolgung und in Impfzentren. In ganz Niedersachsen sind aktuell 520 Soldaten im Rahmen der Amtshilfe im Einsatz.

