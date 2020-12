Stand: 16.12.2020 17:03 Uhr SPD: Siemtje Möller neue verteidigungspolitische Sprecherin

Die niedersächsische SPD-Bundestagsabgeordnete Siemtje Möller ist neue verteidigungspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion. Am Mittwoch wurde die Politikerin aus Varel von der Fraktion vorgeschlagen, wie der NDR in Niedersachsen exklusiv erfuhr. Möller wird dem Abgeordneten Fritz Felgentreu nachfolgen, der seinen Sprecherposten am Dienstag wegen eines fraktionsinternen Streits über bewaffnete Drohnen für die Bundeswehr niedergelegt hatte. Auch Möller ist für die Anschaffung von bewaffneten Drohnen für die Bundeswehr. Die 37-Jährige nimmt aber zur Kenntnis, dass viele SPD-Bundestagsabgeordneten das jetzt noch nicht entscheiden, sondern noch in ihren Wahlkreisen diskutieren wollen. Die SPD-Politikerin Möller ist seit 2017 Mitglied des Bundestages und vertritt dort den Wahlkreis Friesland-Wilhelmshaven-Wittmund.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 16.12.2020 | 17:00 Uhr