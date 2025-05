Mann auf Friedhof Walle in Bremen getötet: Angeklagte schweigen

Stand: 06.05.2025 10:00 Uhr

In Bremen stehen seit Montag zwei Männer wegen Mordes vor dem Landgericht. Sie sollen einen 40-Jährigen auf dem Friedhof in Walle attackiert haben. Der Mann starb an den Stichverletzungen.