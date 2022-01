Schwerer Sturm über dem Norden: Bahn stellt Fernverkehr ein Stand: 29.01.2022 20:13 Uhr Den Menschen im Norden stehen durch Tief "Nadia" auch in der Nacht stürmische Stunden bevor. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Sturm bis hin zu Orkanböen. Es droht eine schwere Sturmflut.

Wegen des Unwetters ist der Fernverkehr der Deutschen Bahn in Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und Bremen vorübergehend eingestellt. Das teilte die Bahn am Samstagabend via Twitter mit. Der Hamburger Sturmflutwarndienst warnte zudem vor einer schweren Sturmflut in der Nacht zum Sonntag. Für Hamburg wird der Hochwasserscheitel Sonntagnacht am Pegel St. Pauli mit einer Höhe von fünf Metern über Normalhöhennull, das entspricht 2,85 Meter über dem mittleren Hochwasser, erwartet. Laut Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie besteht auch für die deutsche Nordseeküste die Gefahr einer schweren Sturmflut. Demnach soll das Hochwasser an der ostfriesischen Küste 1,50 bis 2 Meter höher, an der nordfriesischen Küste und im Weser- und Elbegebiet 2 bis 2,50 Meter höher als das mittlere Hochwasser eintreten. Auch an der Ostsee in Mecklenburg-Vorpommern bestehen Sturmflutwarnungen. Mehrere Fähren zwischen Rostock und Gedser auf der dänischen Insel Falster fallen aus.

200 Einsätze für Feuerwehren in Kiel und Neumünster

Das Sturmtief hat die Feuerwehren schon seit Sonnabendnachmittag in Atem gehalten. Allein im Landkreis Aurich wurde die Feuerwehr bereits 16 Mal zu Hilfe gerufen, weil Bäume oder Bauzäune umgestürzt seien, so ein Sprecher. Auch in Schleswig-Holstein waren die Einsatzkräfte wegen umgestürzter Bäume, loser Dachziegel und umgekippter Baustellenabsperrungen gefragt - vor allem im Bereich Kiel, Neumünster und Rendsburg. Die Hamburger Feuerwehr musste bisher unter anderem ausrücken, um umgestürzte Bäume wegzuräumen. Der Hamburger Verkehrsverbund twitterte, dass die U-Bahnen in den Außenbereichen mit reduzierter Geschwindigkeit fahren. Probleme gab es auch mit einem umgestürzten Baum auf der Linie S3.

"Höhepunkt in der Nacht zum Sonntag"

"Der Höhepunkt des Sturms wird in der Nacht zum Sonntag erwartet", sagte ein DWD-Meteorologe in Offenbach. Wie der DWD mitteilte, verstärken sich die Winde vielerorts in Niedersachsen im Laufe des Abends und können an den Küsten Geschwindigkeiten von bis zu 110 Kilometer pro Stunde erreichen. Vereinzelt seien in Schleswig-Holstein und an exponierten Abschnitten der Ostseeküste in Mecklenburg-Vorpommern auch Orkanböen der Windstärke zwölf mit Geschwindigkeiten von bis zu 120 Kilometern pro Stunde nicht ausgeschlossen.

Nationalpark-Verwaltung: Harz nicht betreten

Auch auf dem Brocken im Harz rechnet der DWD mit schweren Sturmböen - bis Sonntagnachmittag sind auf dem 1.141 hohen Gipfel auch Orkanböen möglich. Die Nationalpark-Verwaltung rät deshalb auch über das Wochenende hinaus von Waldbesuchen ab. Durch die orkanartigen Böen bestehe akute Lebensgefahr, hieß es. Bäume könnten entwurzelt werden und ganze Baumkronen sowie Äste herabstürzen. Man werde sich bemühen, die Schäden in den Harzwäldern zeitnah zu beseitigen, sagte ein Sprecher. Es könne aber sein, dass einzelne Wege nach dem Sturm vorübergehend nicht begehbar seien.

Sonntag wird es ruhiger - Montag wieder Sturm

Laut DWD lässt der Wind am Sonntag im Tagesverlauf nach, der Tag verlaufe dann überwiegend recht freundlich - bei Höchsttemperaturen zwischen vier und acht Grad. "In der Nacht zum Montag und am Montag droht dann neues Ungemach", so der Meteorologe. Ein Tief sorge für Regen und Schnee oberhalb von 200 bis 400 Metern im ganzen Land. Dazu wehe vor allem im Westen und Südwesten stürmischer Wind. Das wechselhafte und sehr windige Wetter ändere sich auch in den kommenden Tagen nicht.

