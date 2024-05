Stand: 01.05.2024 13:43 Uhr Wieder Waldbrand im Harz: Löschflugzeug im Einsatz

Am Königsberg im Harz, unterhalb der Kuppe des Brockens (Sachsen-Anhalt), ist ein Feuer ausgebrochen. Wie die Integrierte Leitstelle Harz dem NDR Niedersachsen sagte, brennt es im Nationalpark auf einer Fläche von 100 mal 100 Metern. Ein Löschflugzeug des Landkreises Harz sei bereits im Einsatz. Nach Angaben des Nationalparks kommt auch die Harzer Schmalspurbahn mit ihren Löschwasserkesseln zur Hilfe. Bei dem Brandort handelt es sich um eine Stelle, an der es im Jahr 2022 mehrere Tage gebrannt hatte. Auch 2023 gab es einen Waldbrand in der Nähe des Brocken. Der Königsberg liegt mitten im Nationalpark Harz nahe der Grenze zu Niedersachsen bei Schierke, einem Ortsteil von Wernigerode.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 01.05.2024 | 13:00 Uhr