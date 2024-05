Fachkräftemangel und Work-Life-Balance - Wie wollen wir künftig arbeiten?

Livestream hier ab 02.05.2024 20:15 Uhr Jetzt live

Mehr Freizeit, mehr Flexibilität - weniger Stress? Unser Arbeitsleben steckt mitten in radikalen Umbrüchen. Aber hält die Wirtschaft das aus? Oder hilft es ihr sogar in die Zukunft? Unser Thema bei "Mitreden! Deutschland diskutiert".

Am Tag nach dem 1. Mai widmen wir uns der Zukunft der Arbeit. Angesichts des Fachkräftemangels und Arbeitnehmer-Wünschen nach Work-Life-Balance stehen schon länger viele Fragen im Raum. Dabei arbeiten Beschäftigte in Deutschland bereits jetzt weniger Stunden als in vielen anderen Industrieländern. Und mit dem Renteneintritt der Boomer-Generation werden sich die Probleme noch verschärfen.

Gleichzeitig haben sich die Ansprüche der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verändert. Homeoffice ist für viele nicht mehr verhandelbar. Zumindest in Umfragen befürworten viele die 4-Tage-Woche. Überstunden kann sich die viel beschworene Generation Z angeblich nicht mehr vorstellen.

Arbeit kann auch sinnstiftend sein

Auf der anderen Seite: Arbeit ist nicht nur wichtig, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen - sie kann sinnstiftend sein, und wenn man sie nicht hat, dann fehlt sie. Erst die Arbeit - dann das Vergnügen! Aber wenn Arbeit das halbe Leben ist, dann bitte auch nicht so anstrengend - so sehen es einige. Wie (viel) müssen wir aber auch arbeiten, damit die Wirtschaft läuft und wir den gemeinsamen Wohlstand im Land halten können? Welche Rolle könnte Zuwanderung spielen? Könnten Mütter und Väter noch besser in den Arbeitsmarkt integriert werden? Und welche Bedingungen braucht es dazu?

Wie möchten Sie arbeiten?

Dazu interessiert uns Ihre Meinung: Wie arbeiten Sie jetzt und wie wollen Sie arbeiten? Welche Modelle funktionieren für Sie? Welche Rolle messen Sie der Work-Life-Balance in Ihrem Leben zu? Oder identifizieren Sie sich so stark mit Ihrem Job, dass Sie diese scharfe Trennung gar nicht machen wollen? Oder würden Sie gerne nur vier Tage pro Woche arbeiten? Wir sind gespannt, was Sie dazu sagen, wenn Sie bei uns mitreden - wenn Deutschland diskutiert.

Moderatorin Nina Zimmermann begrüßt als Gäste:

Jörg Amelung

Fachbereichsleiter Innerer Service, zuständig für Personalplanung und -entwicklung der Stadt Wedel

Tijen Onaran

Geschäftsführerin Global Digital Women

Prof. Dr. Dr. Monika Schnitzer

Vorsitzende des Sachverständigenrates Wirtschaft, Professorin für Komparative Wirtschaftsforschung, Ludwig-Maximilians-Universität München