Tausende demonstrieren am 1. Mai in Schleswig-Holstein Stand: 01.05.2024 12:42 Uhr In insgesamt 13 Städten und Gemeinden in Schleswig-Holstein haben heute sogenannte Maidemonstrationen stattgefunden, unter anderem in Kiel und Lübeck. Tausende Demonstrierende kamen zusammen, um sich für mehr und bessere Tarifverträge einzusetzen.

Immer am 1. Mai, dem Tag der Arbeit, rufen traditionell der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) und die darin organisierten Gewerkschaften bundesweit zu Kundgebungen auf. Die Veranstalter hatten vorab insgesamt mit rund 7.000 Teilnehmenden gerechnet. Allein zur Kundgebung in Kiel kamen laut Veranstalter rund 3.000 Menschen - 1.000 mehr als erwartet. Eine Stunde lang zogen sie von der Legienstraße bis zum Rathausplatz durch die Kieler Innenstadt. Es war am Mittwoch der größte Demonstrationszug im Land. In Lübeck am Gewerkschaftshaus ging man von 1.000 Demonstrierenden aus. Offizielle Zahlen gibt es noch nicht. Die zentrale Kundgebung fand in Hannover statt.

DGB fordert mehr Lohn, mehr Freizeit und mehr Sicherheit

Das Motto in diesem Jahr lautete "Eintreten für die Tarifwende". Die Kern-Forderungen sind mehr Lohn, mehr Freizeit, mehr Sicherheit. Tarifverträge seien ein wichtiges Mittel, um die Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu stärken, so Frank Hornschu, Geschäftsführer des Kieler DGB. Immer weniger Arbeitgeber würden inzwischen jedoch Tarifverträge abschließen. Darauf wollte der DGB aufmerksam machen.

Zahlreiche Demonstrationen in ganz Schleswig-Holstein

Weitere Demonstrationen fanden zum Beispiel in Itzehoe (Kreis Steinburg) auf dem Berliner Platz, in Husum (Kreis Nordfriesland) vor dem Speicher an der Hafenstraße und in Heide (Kreis Dithmarschen) auf dem Südermarkt statt. Auch in Elmshorn (Kreis Pinneberg) und Bargteheide (Kreis Stormarn) wurde demonstriert. Der DGB erwartete jeweils rund 400 Teilnehmende, die tatsächlichen Zahlen sind noch nicht bekannt. Eine Übersicht über alle Mai-Demonstrationen gibt es auf der Webseite des DGB.

Linksextreme Demos am 1. Mai unter anderem in Hamburg

Neben den DGB-Kundgebungen gab es am 1. Mai an einigen Orten auch wieder traditionell mehrere Demonstrationen der linken und linksextremistischen Szene. In Hamburg bekam die Polizei dafür Unterstützung aus anderen Bundesländern. In Berlin ist die Polizei mit mehr als 5.500 Beamten im Einsatz.

