Prozessbeginn nach mutmaßlicher Entführung auf Kieler Kasernengelände Stand: 30.04.2024 05:00 Uhr Am Landgericht Kiel beginnt der Prozess gegen einen mutmaßlichen Entführer. Er soll im September 2023 eine Frau auf dem ehemaligen MFG-5-Gelände in Kiel festgehalten haben.

Die Staatsanwaltschaft Kiel wirft Danial A. unter anderem gefährliche Körperverletzung, mehrere Vergewaltigungen und Verstöße gegen das Gewaltschutzgesetz vor. Insgesamt werden dem 27-Jährigen elf Straftaten gegen zwei Frauen vorgeworfen, die er zwischen Januar 2022 und September 2023 begangen haben soll. Bundesweit Schlagzeilen machte der Entführungsfall einer damals 29-Jährigen. Nach Erkenntnissen der Ermittler kannten sich der Tatverdächtige und die in einem Hangargebäude festgehaltene damals 29-Jährige bereits seit einigen Monaten.

Weitere Informationen Kiel: Polizei befreit Rendsburgerin - eine Chronologie Nach stundenlanger Suche hat die Polizei Nicole S. aus der Gewalt von Danial A. befreit. NDR Schleswig-Holstein gibt einen Überblick der Ereignisse. mehr

Es geht um Vergewaltigung und Körperverletzung

Danial A. soll schon vor der Entführung auf dem Gelände des ehemaligen Militärfliegergeschwaders 5, das sogenannte MFG-5-Gelände, an der Kieler Förde mehrmals gewalttätig gegenüber der Frau gewesen sein. Er soll die Frau schon im April vergangenen Jahres mit einem Cricket-Schläger erheblich verletzt haben. Danach hatte er eine Zeit lang ein Annäherungsverbot auferlegt bekommen, teilten die Ermittler mit. Auch bei der Geiselnahme selbst soll der 27-Jährige die Frau vergewaltigt und verletzt haben.

Social-Media-Daten brachten Polizei auf die Spur der entführten Frau

Im September 2023 war die junge Frau zunächst als vermisst gemeldet worden. Nach einem Foto auf Instagram, das die mutmaßlich Entführte gefesselt zeigte, konnten Polizisten die Vermisste auf dem Gelände der ehemaligen MFG-5-Kasernen in Kiel-Holtenau lokalisieren. Nach stundenlanger Suche und weil das Opfer offenbar an ein Handy gelangen und einen Notruf absetzen konnte, wurde die Frau am 12. September gefunden und von Spezialkräften befreit. Der 27 Jahre alte Mann wurde festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 30.04.2024 | 06:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kiel