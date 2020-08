Stand: 23.08.2020 14:54 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Schlachthofkritiker Kossen erhält NRW-Landesorden

Der aus Wildeshausen (Landkreis Oldenburg) stammende Pfarrer Peter Kossen ist am Sonntag mit dem Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen (NRW) ausgezeichnet worden. Kossen wurde für sein Engagement gegen die Verhältnisse in deutschen Fleischfabriken geehrt. "Dass das System der Werkverträge, der Dumpinglöhne und des Mietwuchers in dieser Branche endlich öffentlich wahrgenommen und Schritt für Schritt abgeschafft wird, ist auch das Verdienst von Monsignore Peter Kossen", sagte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) bei der Verleihung in Köln. Kossens Engagement für gerechte Entlohnung sowie menschenwürdige Arbeits- und Wohnbedingungen reiche weit in die Vergangenheit zurück. Nach den Corona-Ausbrüchen mehreren Schlachthöfen hätten Kossens Forderungen auch bundesweit Gehör gefunden, sagte Laschet. Neben Kossen wurden elf weitere Menschen mit dem NRW-Landesorden ausgezeichnet - darunter auch Ex-BVB-Profi Mario Götze. Er engagiert sich in mehreren Initiativen zur Unterstützung von Kindern.

