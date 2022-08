Stand: 19.08.2022 15:50 Uhr Schafsrisse im Landkreis Leer: Es waren Hunde

Im Landkreis Leer werden immer wieder Schafe gerissen. Im Verdacht stehen oft Wölfe - doch in den jüngsten vier Fällen konnte dies nicht bestätigt werden. DNA-Proben und die Analyse der Rissbilder haben ergeben, dass in zwei Fällen Schafe von Hunden gerissen wurden. Was die beiden anderen Schafe tötete, ist bislang unklar. Für die Hunde beziehungsweise ihre Halter könnte der Schafsriss ein Nachspiel haben. Denn die Gemeinde kann den Verstoß ahnden, wenn sie den Halter oder die Halterin ausfindig macht. Sollte ein Jäger einen Hund ohne Halter dabei erwischen, wie er ein Wildtier verletzt, kann er den Hund theoretisch an Ort und Stelle erschießen. Das wäre vom Gesetz her gedeckt.

