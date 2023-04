Riesiges Loch im Rumpf: Schiff ist mit Windkraftanlage kollidiert Stand: 26.04.2023 11:44 Uhr Ein schwer beschädigtes Küstenmotorschiff ist am Dienstag im Hafen von Emden eingelaufen. Im Vorschiff der "Petra L" klafft ein Loch - so groß wie ein Scheunentor. Inzwischen kennt die Wasserschutzpolizei den Grund.

Offenbar stammt der Schaden doch von der Kollision mit einer Windkraftanlage im Windpark "Gode Wind" nahe der Inseln Norderney und Juist. Am Morgen hieß es vom Betreiber Oersted zunächst, es habe keinen Zwischenfall gegeben - zumindest hätten die Sensoren nicht angeschlagen. Schließlich wurde der Park dann per Hubschrauber überprüft. Eine der Anlagen sei leicht beschädigt. Nach Erkenntnissen der Wasserschutzpolizei war der Kapitän vermutlich im Automatikmodus unterwegs und kilometerweit vom Kurs abgekommen. Es wäre das erste Mal, dass ein Schiff auf der Nordsee mit einer Offshore-Windkraftanlage zusammenstößt, so die Polizei.

Kapitän schweigt bislang zum Unfall

Zunächst konnte nicht ausgeschlossen werden, dass das rund 40 Jahre alte Schiff gegen ein festes Seezeichen gefahren ist. Der Kapitän schwieg zunächst zum Unfall, wolle sich aber am späten Nachmittag äußern. Der aus dem polnischen Stettin kommende und unter der Flagge von Antigua fahrende Frachter ist mit 1.500 Tonnen Getreide beladen und war auf dem Weg nach Antwerpen.

