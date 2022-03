Stand: 21.03.2022 11:21 Uhr Regionalzüge im Großraum Bremen immer unpünktlicher

Die Pünktlichkeit von Regionalzügen im Großraum Bremen hat sich vergangenes Jahr weiter verschlechtert. Wichtigster Grund sei die Überlastung des Gleisnetzes, heißt es von der Bremer Verkehrsbehörde in einem Bericht. In fünf von sechs Teilnetzen der Region liege der Wert seit Jahren unter der zugesagten Pünktlichkeitsquote von 95 Prozent der Züge. Zuerst hatte der "Weser-Kurier" darüber berichtet. Demnach sank die Quote sowohl bei der Regio-S-Bahn, betrieben von der Nordwestbahn, beim Expresskreuz der DB Regio, das Hannover mit Norddeich Mole und Bremerhaven mit Osnabrück verbindet, als auch auf der Metronom-Strecke Bremen-Hamburg. Ein Zug gilt bei einer Verspätung von maximal fünf Minuten noch als pünktlich.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 21.03.2022 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bahnverkehr