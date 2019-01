Stand: 17.01.2019 05:27 Uhr

Prozess nach Hasskommentar: Vom Recht im Netz

Manchmal scheint es, als wäre im Internet alles erlaubt und jeder könnte ungestraft beleidigen, hetzen und drohen. Der Eindruck täuscht: Von heute an muss sich ein 56 Jahre alter Dinklager vor dem Amtsgericht Vechta verantworten - unter anderem wegen Bedrohung und Störung des öffentlichen Friedens. Er soll den jüdischen Gästen des "Kabbalah Centre Berlin" mit Massenmord gedroht haben. Im Oktober 2016 soll er auf der Facebook-Seite des Zentrums geschrieben haben: "Wenn ihr mich einladet ... komme ich mit bestem Freund der Walther PP und meiner besten Freundin die AK 47 … und dann wird geräumt in der Hütte bis kein Blei mehr spritzt … und ihr in euren Blutlachen alle miteinander eure letzte Luft atmet." Der Eintrag soll für jedermann zugänglich gewesen sein.

Moderatorin Anja Reschke: Flut von Hasskommentaren

Eine solche Morddrohung im Internet ist kein Einzelfall. NDR Moderatorin Anja Reschke hatte 2015 nach einem Tagesthemen-Kommentar eine Flut von Hasskommentaren erhalten. "Es gibt da zwei verschiedene Arten", so Reschke. "Erstens gibt es die Leute, die einen permanent maßregeln und einem Worte im Mund herumdrehen - dagegen kann man rechtlich nichts machen." Es gibt aber auch eine Art von Kommentaren, die strafrechtlich relevant ist: Beleidigungen, Herabwürdigungen, Drohungen, Vergewaltigungs- und Mordfantasien. "So etwas würde ich immer sofort anzeigen", so Reschke. Dafür gebe es zwei Gründe: "Zum einen muss die Justiz endlich verstehen, was da draußen passiert. Und zum anderen verstehen im besten Fall auch die Leute, die solche Kommentare schreiben, dass das Internet keine Parallelwelt ist, in der alles erlaubt ist."

LKA rät, Hasskommentare schnell anzuzeigen

Laut Landeskriminalamt (LKA) Niedersachsen sollte jeder Anzeige erstatten, der der Meinung ist, einen Hasskommentar entdeckt zu haben. "Grundsätzlich kann jeder Sachverhalt gegenüber der Polizei zur Anzeige gebracht werden, sofern der Anzeigende der Meinung ist, dass es sich um strafrechtlich relevante Äußerungen oder Kommentare handelt", sagte Pressesprecher Matthias Eichler gegenüber NDR.de. Um erfolgreiche polizeiliche Maßnahmen der Beweissicherung und Täterermittlung durchführen zu können, sollte das so schnell wie möglich passieren, damit im Zweifel keine wichtigen Daten gelöscht werden könnten.

Anzeige von Hasskommentaren auch im Internet möglich

Eine Anzeige zu Hasskommentaren im Internet wird von jeder Polizeidienststelle entgegengenommen. Hierbei sollten der Polizei laut LKA alle vorliegenden Daten und Informationen zur Verfügung gestellt werden. Die Polizei Niedersachsen betreibt außerdem eine sogenannte Online-Wache. Über dieses Portal können entsprechende Anzeigen direkt im Internet gestellt und an die Polizei weitergeleitet werden.

Welche Strafen drohen bei Hasskommentaren?

Laut LKA werden aufgrund der Anzeige von "Hasskommentaren" durch die Polizei in der Regel Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung, Verleumdung oder Volksverhetzung eingeleitet. Die hierfür angedrohten Strafen sind laut Strafgesetzbuch:

Beleidigung, §185 StGB: Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe

Verleumdung, §187 StGB: Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe

Volksverhetzung, §130 StGB: Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren.

"Würden Sie wollen, dass ihre Tochter so beschimpft wird?"

Auf Hasskommentare, die strafrechtlich nicht relevant sind, antwortet NDR Moderatorin Anja Reschke häufig auch. Dabei dürfe man allerdings nicht davon ausgehen, irgendwen überzeugen zu können. "Aber wenn man die Leute fragt, ob sie wollen würden, dass ihre eigene Tochter auch so beschimpft wird, sehen sie die Sache manchmal doch etwas anders", so Reschke. Wichtig sei, sich klarzumachen, dass die Zahl derer, die Hasskommentare verbreiten, eigentlich verschwindend gering ist: "Wenn man in die ganz normale Welt rausgeht, sieht man, wie viele ganz normale, reizende Leute es gibt."

