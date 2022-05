Stand: 11.05.2022 17:50 Uhr Polizei stoppt Schwertransporte an der A27

Die Polizei hat in der Nacht zu Mittwoch zwei Schwertransporte auf dem Autobahnparkplatz Nesse-Ost (Landkreis Cuxhaven) an der A27 in Richtung Cuxhaven kontrolliert. Die Transporte hatten Kranzubehör geladen und waren ohne Fahrerlaubnis unterwegs. Die Polizei untersagte den Fahrern die Weiterfahrt. Laut Polizei muss die zuständige Transportfirma mit einer Zahlung im hohen fünfstelligen Bereich rechnen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 12.05.2022 | 06:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Straßenverkehr