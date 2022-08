Stand: 25.08.2022 06:21 Uhr Polizei schnappt Schockanrufer

Der Polizei in Ostfriesland ist ein Schlag gegen die Betrugskriminalität gelungen. Zwei Tatverdächtige aus Polen wurden festgenommen. Sie sollen zuvor eine 67-jährige Frau aus Aurich mit einem Anruf geschockt haben, so dass sie eine fünfstellige Summe an die Betrüger aushändigte. Sie war überzeugt, ihrer Tochter aus einer Notlage zu helfen. Die Polizei konnte die Abholerin und ihren mutmaßlichen Komplizen aber rechtzeitig in Filsum stoppen. Bargeld, Handys sowie weitere Beweismittel wurden im Auto der mutmaßlichen Betrüger sichergestellt. Die Insassen, eine 27 Jahre alte Frau und ein 34 Jahre alter Mann, wurden festgenommen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 25.08.2022 | 06:30 Uhr