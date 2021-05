Stand: 06.05.2021 11:21 Uhr Oldenburg bekommt neues Hotel mit 104 Zimmern

In Oldenburg entsteht ein neues Hotel. Das Wirtschaftsministerium fördert den Neubau mit 2,7 Millionen Euro. Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) überreichte am Donnerstag einen entsprechenden Förderbescheid. In dem Hotel der HIIVE Hotels Group sollen neben dem Hotel auch Büro- und Wohnräume sowie Räume für Einzelhandel und Gastronomie entstehen. Insgesamt würden 33 neue Arbeitsplätze und zwei Ausbildungsplätze geschaffen. In dem über 4.000 Quadratmeter großen Hotel sind neben einem Wellness- sowie Konferenz- und Tagungsbereichen 104 Zimmer, davon zehn barrierefrei, vorgesehen. Das Hotel soll 2022 eröffnet werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 06.05.2021 | 14:30 Uhr