Stand: 24.02.2023 07:36 Uhr Oldenburg: Tausende Fans bei Roland-Kaiser-Konzert evakuiert

Vor einem Konzert von Schlagerstar Roland Kaiser in der Oldenburger EWE-Arena mussten am Donnerstagabend Tausende Fans evakuiert werden. Laut Polizei war kurz vor Konzertbeginn der Feueralarm losgegangen. Die Feuerwehr rückte mit mehreren Fahrzeugen an, konnte aber nach wenigen Minuten Entwarnung geben: Eine Brandmeldeanlage sei defekt gewesen. Die zahlreichen Fans konnten daraufhin noch rechtzeitig zum geplanten Konzertbeginn wieder zurück in die Halle.

