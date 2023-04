Stand: 21.04.2023 06:00 Uhr Oldenburg: Schockanruf-Betrüger scheitern an Bankmitarbeitern

Bankangestellte haben einen 92 Jahre alten Rentner und seine 90 Jahre alte Ehefrau vor einem Betrug durch einen Schockanruf bewahrt. Das Paar war von einem Mann angerufen worden, der sich als ein Freund ausgab. Laut Polizei schilderte der Anrufer mit weinerlicher Stimme, dass er einen Verkehrsunfall verursacht habe. Bei dem Unfall sei die Mutter dreier Kinder ums Leben gekommen. Er müsse nun 60.000 Euro als Kaution zahlen, sonst müsse er ins Gefängnis. Als das Paar in der Bankfiliale erklärte, warum es eine so hohe Summe in bar abheben möchte, riefen die Bankmitarbeiter die Polizei. Die Ermittler entdeckten in der Nähe der Bank zwei verdächtige 28 und 38 Jahre alte Männer. Der jüngere der beiden wurde bereits wegen Betrugs gesucht. Ob die Männer tatsächlich hinter dem Anruf steckten, ermittelt die Polizei noch.

