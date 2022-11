Stand: 23.11.2022 16:41 Uhr Oldenburg: Radler-Ampel schaltet bei schlechtem Wetter auf grün

In Oldenburg sollen Fahrradfahrende bei Regen und Schnee künftig schneller vorankommen. An einer Ampelanlage erhalten sie und Fußgängerinnen und Fußgänger bei schlechtem Wetter schneller grünes Licht, unabhängig vom Autoverkehr. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Die Signalanlage wird mit aktuellen Wetterdaten gespeist. Schon bei leichtem Regen gibt die Ampel auf Knopfdruck den Weg frei. Laut Stadtverwaltung ist es vermutlich die bundesweit erste Ampelanlage dieser Art. Nach einer Testphase soll die Technik möglicherweise auch an anderen Straßen installiert werden. In den Niederlanden sind solche Ampelanlagen häufig im Einsatz.

