Nordhorn: Auf diese Eiche fliegen 30 Störche

Mit dem Frühling sind auch die Störche zurück in Niedersachsen. Eine bemerkenswert große Anziehungskraft für die aus dem "Winterurlaub" zurückgekehrten Weißstörche hat dabei offenbar eine 100 Jahre alte Eiche im Tierpark Nordhorn: Allein in diesem Baum bauen derzeit gleich 15 Storchenpaare ihren Horst. Die "Storcheneiche" sorgt nicht nur bei Hobby-Fotografen für Aufsehen. Auch Tier-Experten sind begeistert. Wilfried Jürges, Weißstorchbetreuer der Grafschaft Bentheim, hält das Phänomen für "einzigartig in Niedersachsen", wie er NDR 1 Niedersachsen sagte.

Nahezu ideale Bedingungen

Warum die Eiche bei den Störchen so hoch im Kurs steht, dafür hat Jürges mehrere Erklärungen. Zum einen spiele die Beschaffenheit des Baumes eine entscheidende Rolle, weil dieser für Störche nahezu ideale Bedingungen biete. Die Eiche können von allen Seiten gut angeflogen werden und sei zudem nicht zu dicht bewachsen. Für Störche, die auf eine Flügelspannweite von bis zu zwei Meter kommen, sei dies wichtig, so Jürges. Zum anderen seien die Storchenbestände auch in der Grafschaft Bentheim in den vergangenen Jahren kontinuierlich angestiegen.

Attraktion im Tierpark

Im Tierpark Nordhorn entwickelt sich die "Storcheneiche" derzeit zu einer Attraktion. Zu sehen gibt es reichlich: Seit Beginn der Brutzeit holen die Weißstörche massenhaft Äste, Moos und sonstiges Baumaterial für ihre Brutstätten heran. Und es geht lautstark zu bei diesem Schauspiel: Weit zu hören sind die typischen Klappergeräusche, mit denen die Störche ihre Partner begrüßen. Ein Ende des Spektakel ist in etwa drei Monaten in Sicht: Dann werden die Jungstörche ihre Nester in der "Storcheneiche" verlassen. Im Tierpark Nordhorn ist man aber jetzt schon zuversichtlich, dass die Tiere zurückkehren werden.

