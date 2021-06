Meyer Werft: Bis zu 1.000 Arbeitsplätze könnten wegfallen Stand: 04.06.2021 11:16 Uhr Im Streit um die Zukunft der Meyer Werft erhöht die Geschäftsleitung den Druck: Wenn es keine Einigung mit Betriebsrat und Gewerkschaft gibt, könnten statt 660 mehr als 1.000 Arbeitsplätze wegfallen.

Die Papenburger Werft ist dazu in ein entsprechendes arbeitsrechtliches Verfahren eingestiegen. Nachdem es bei Gesprächen mit Betriebsrat und Gewerkschaft keine Einigung gegeben hatte, will die Geschäftsleitung eine Einigungsstelle einrichten - oder notfalls das Arbeitsgericht einschalten.

Forderung nach unbezahlten Überstunden

Die Werft-Leitung sieht dabei zwei mögliche Varianten für die Zukunft des Unternehmens im Emsland: 660 Stellen sollen wegfallen, wenn die restliche Belegschaft zu einem Beitrag bereit ist. Dazu gehören offenbar 200 unbezahlte Überstunden im Jahr. Bei der jetzt ins Spiel gebrachten Variante B würden sogar mehr als 1.000 Jobs wegfallen.

Betriebsrat hält Vorgehen für rechtswidrig

Der Betriebsrat sieht eine Einigungsstelle erst dann als Möglichkeit, wenn die Streitparteien sich nicht einigen können. Noch seien aber alle - auch die Arbeitnehmervertreter - bereit zu verhandeln, sagte der Betriebsratsvorsitzende Nico Bloem dem NDR in Niedersachsen. Er bezeichnete den Weg der Meyer Werft als "mysteriös und rechtswidrig". Die Geschäftsleitung spiele mit der Angst der Kollegen, so Bloem. Der Betriebsrat will an der Stammbelegschaft festhalten - das ist für die Werft aber keine Option.

