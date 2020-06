Stand: 03.06.2020 06:34 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Maskenpflicht gilt auch in Strand-Umkleiden

Manchem mag es lästig sein, selbst in Badeanzug oder Badehose an den Mund-Nasen-Schutz zu denken. Andere vergessen ihre Maske möglicherweise schlichtweg, wenn sie am Strand sind. Doch wer an der Küste Toiletten oder Umkleideräume aufsucht, der muss sich auch dort an die Maskenpflicht halten. Darauf weist die Wangerland Touristik GmbH aus gegebenem Anlass hin. Denn am vergangenen Pfingstwochenende hätten etwa die Hälfte der Besucher an den entsprechenden Orten keinen Mund-Nasenschutz getragen.

Mehr Kommunikation erforderlich

Was auf den Campingplätzen in der Region inzwischen gut funktioniere, müsse in den Strandumkleiden und Toilettenhäusern offenbar noch deutlicher kommuniziert werden, sagte der Geschäftsführer der Tourismusgesellschaft, Armin Kanning NDR 1 Niedersachsen. Zu Pfingsten hätten sich die Strandbesucher jedenfalls so verhalten, als gäbe es kein Corona mehr.

