Stand: 24.04.2024 10:08 Uhr Motorboot in Not: Seenotretter bergen zwei Männer mit Hund

Seenotretter haben am Dienstag auf der Außenweser nordöstlich von Wangerooge (Landkreis Friesland) zwei Männer und einen Hund aus einem Motorboot gerettet. Auf der Fahrt von Cuxhaven nach Bremerhaven waren beide Motoren des Boots ausgefallen. Per Telefon und mithilfe einer App konnten die Männer die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) alarmieren. Da befand sich das Boot schon rund 14 Kilometer nordöstlich der Insel. Ein Hubschrauber der Bundespolizei entdeckte das Boot dann im Windpark Nordergründe, so die DGzRS. Ein Boot der Seenotretter barg die Besatzung und den Hund. Das Boot musste aufgegeben werden, weil ein Schleppversuch scheiterte.

