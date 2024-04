Stand: 25.04.2024 02:00 Uhr Wilhelmshaven: Seenotretter trainieren für den Ernstfall

Seenotretter aus Nord- und Ostsee trainieren in den kommenden Tagen gemeinsam in Wilhelmshaven und auf der Jade. Das teilte die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) aus Bremen am Montag auf ihrer Internetseite mit. Acht Rettungseinheiten der DGzRS sowie einige externe Schiffe und Hubschrauber sollen an der Übung teilnehmen. Dabei werden sich die Besatzungen bei jedem Alarm auf neue Situationen einstellen müssen. Geschminkte Komparsen mimen auf See Verletzte, die geborgen und medizinisch versorgt werden müssen. Auch die Übergabe an Hubschrauber per Rettungswinde laut DGzRS geübt. Es gehe vor allem darum, den gemeinsamen Einsatz der Retter zu koordinieren. Das könne man nur im Rahmen eines solch großen Trainings tun, so DGzRS Sprecher Christian Stipeldey. Zweimal pro Jahr, jeweils einmal in der Nord- und einmal in der Ostsee, findet eine solch große Such- und Rettungsübung mit rund 80 Teilnehmenden statt.

