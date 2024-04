Stand: 24.04.2024 12:22 Uhr Neuer Hospizdienst in Verden: Großes Interesse an Ehrenamt

Der Emmaus-Hospizdienst im Landkreis Verden verzeichnet ein großes Interesse an ehrenamtlicher Sterbebegleitung. Zu einem ersten Info-Abend kamen am Dienstag rund 50 Interessierte in das Domgemeindezentrum nach Verden. Die meisten von ihnen hätten bereits in der Sterbebegleitung gearbeitet, sagte Johannes Stephens, der Geschäftsführer der Emmaus Hospiz GmbH. Die Ausbildung zur ehrenamtlichen Sterbebegleitung wird einmal im Jahr angeboten und dauert von Juni bis November. Geeignet ist nach Angaben von Ines Kadesch, der Koordinatorin beim Emmaus Hospizdienst, fast jeder Mensch. Die Ehrenamtlichen bräuchten eine positive Grundeinstellung zum Thema Tod und Trauer, eine Akzeptanz für andere Kulturen und Menschen - und natürlich die Zeit, um sich um die Sterbenden persönlich zu kümmern, entweder zu Hause, im Krankenhaus oder im Pflegeheim.

