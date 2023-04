Stand: 22.04.2023 09:39 Uhr Mann fährt gegen Stromkasten - Strom fällt in 50 Haushalten aus

In Oldenburg hat ein Mann in der Nacht auf Samstag einen Stromausfall ausgelöst, weil er gegen einen Stromkasten gefahren ist. Der 42-Jährige habe die Kontrolle über sein Auto verloren, teilte die Polizei mit. Der Kasten wurde demnach zerstört. In mehreren Mehrfamilienhäusern mit etwa 50 Haushalten sei daraufhin der Strom ausgefallen. Der Autofahrer fuhr laut Polizei weiter, konnte aber kurz darauf gestellt werden. Er habe vermutlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss gestanden, hieß es. Einen Führerschein habe er nicht gehabt. Zudem sei er mit dem Wagen seiner Mutter ohne deren Einverständnis unterwegs gewesen. Die Stromversorgung konnte nach Angaben des örtlichen Energieversorgers am Samstagmorgen gegen 6 Uhr wiederhergestellt werden.

