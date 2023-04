Stand: 17.04.2023 12:05 Uhr Mann entdeckt Handgranate beim Graben im Garten in Dörverden

Ein Mann hat bei Arbeiten in seinem Garten im Landkreis Verden eine Handgranate aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Mitarbeiter des Kampfmittelbeseitigungsdienstes entschärften den Sprengkörper, wie die Polizei dem NDR in Niedersachsen mitteilte. Demnach soll der Mann bei Grabungsarbeiten für eine Regenwasserleitung im Garten seines Hauses in Dörverden auf die Granate gestoßen sein. Er habe unmittelbar die Polizei informiert. Experten zufolge handele es sich bei der Handgranate um ein britisches Weltkriegsmodell.

Weitere Informationen NABU warnt vor Weltkriegsmunition in Nord- und Ostsee Gefährliche Stoffe wie TNT gelangen nach und nach in die Meere - und auf die Teller. Schafft ein Sofortprogramm Abhilfe? (17.03.2023) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 17.04.2023 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Zweiter Weltkrieg