Leuchtturm in Cuxhaven ist verkauft - doch wem gehört er nun? Stand: 10.02.2023 14:37 Uhr Der "Hamburger Leuchtturm" ist ein Wahrzeichen von Cuxhaven. Nun wurde das Baudenkmal an der Elbe verkauft. An wen, ist nicht bekannt. Doch es gibt Hinweise, wofür der Turm künftig genutzt werden könnte.

Die Stadtverwaltung prüft nach Informationen des NDR in Niedersachsen, ob auf den 65 Quadratmetern Nutzfläche eine Ferienwohnung möglich ist. Der Leuchtturm erstreckt sich über fünf Stockwerke und bietet von der verglasten Kuppel aus einen Panoramablick über den Hafen und das nahe Elbfahrwasser. Der Leuchtturm selbst steht an der Alten Liebe, einer Aussichtsplattform direkt an der Elbe.

Makler bietet Leuchtturm für halbe Million Euro an

Der bisherige Eigentümer, ein ehemaliger Unternehmer aus Bremen, hatte das mehr als 200 Jahre alte Baudenkmal saniert und privat genutzt. Über den Kaufpreis haben Verkäufer und Käufer nach NDR Informationen Stillschweigen vereinbart. Ein Makler hatte den Leuchtturm im vergangenen Jahr für 575.000 Euro angeboten.

