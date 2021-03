Stand: 31.03.2021 19:44 Uhr Lemwerder: Abreise der "Gorch Fock" verzögert sich

Das Segelschulschiff "Gorch Fock" bleibt einige Tage länger als geplant auf der Lürssen Werft in Lemwerder. Das teilte ein Sprecher der Deutschen Marine auf NDR Anfrage mit. Statt Ende April wolle man die "Gorch Fock" nun erst Mitte Mai nach Wilhelmshaven verholen, sagte er. Ein genaues Datum stehe noch nicht fest. Auf der Lürssen Werft sollen die Takelage des Schiffes fertiggestellt und der Innenausbau abgeschlossen werden. Ende Mai soll das jahrelang sanierte Segelschulschiff in Kiel an die Marine übergeben werden.

