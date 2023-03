Stand: 20.03.2023 22:10 Uhr Unfall mit Fahrerflucht in Langwedel: 28-Jährige stirbt

Eine 28-jährige Frau ist nach einem Auffahrunfall auf der A27 bei Langwedel (Landkreis Verden) gestorben. Der Unfallverursacher beging nach Angaben der Polizei Fahrerflucht. Er ist demnach weiterhin flüchtig. Der SUV-Fahrer sei am Samstagabend auf das Auto der 28-Jährigen aufgefahren. Ihr Kleinwagen wurde gegen eine Leitplanke geschleudert und die Fahrerin eingeklemmt. Sie kam schwer verletzt in ein Krankenhaus und erlag dort am Sonntag ihren Verletzungen. Der Unfallverursacher flüchtete, sein Pkw wurde laut Polizei einen Kilometer hinter der Unfallstelle auf dem Standstreifen entdeckt. Nach ersten Ermittlungserkenntnissen flüchtete er zu Fuß. Personen, die Hinweise zum Unfallhergang oder -verursacher geben können, werden weiterhin gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Langwedel unter der Telefonnummer (04232) 94 59 90 zu melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 20.03.2023 | 06:30 Uhr