Landkreis Aurich verbietet Alkohol am Vatertag

In sämtlichen Biergärten und Restaurant-Außenbereichen im Landkreis Aurich ist es am Vatertag verboten, Alkohol zu verkaufen und zu konsumieren. Eine entsprechende Allgemeinverfügung hat die Kreisverwaltung am Mittwoch erlassen. "Restaurationsbetrieben jeglicher Art" sei es untersagt, alkoholische Getränke in Außenbereichen und Außenanlagen auszuschenken, heißt es dort. "Der Verzehr alkoholischer Getränke in diesen Bereichen ist verboten." So solle verhindert werden, dass sich bei den traditionellen Ausflügen zu Christi Himmelfahrt größere Menschenansammlungen bilden, so der Landkreis. Denn damit steige das Risiko für Infektionen mit dem Coronavirus.

Kein Alkohol außer Haus, keine Auto-Discos

Die Außenanlagen von Biergärten und Restaurants seien an Feiertagen gut besucht, so der Landkreis - vor allem, wenn das Wetter gut ist. Gerade am Vatertag machten viele Menschen Fahrradtouren zu solchen Orten. Die damit verbundenen Ansammlungen hoffe man, mit der Verfügung zu verhindern. "Die kontaktreduzierenden Maßnahmen für die breite Bevölkerung stellen das einzig wirksame Mittel zum Schutz der Gesundheit der Allgemeinheit und zur Aufrechterhaltung zentraler Infrastrukturen dar", heißt es in dem Schreiben. Deshalb ist den Lokalen auch der Außer-Haus-Verkauf von Alkohol verboten. Mitgebrachte oder im Außer-Haus-Verkauf gekaufte Speisen und Getränke dürfen nur außerhalb eines 50-Meter-Radius rund um die Gaststätte konsumiert werden. Darüber hinaus hat der Landkreis Aurich auch jegliche Form von Autoveranstaltungen, wie zum Beispiel Auto-Discos, untersagt.

