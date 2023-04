Stand: 09.04.2023 08:50 Uhr Krummhörn: Motorradfahrer kommt von Straße ab und stirbt

In Krummhörn (Landkreis Aurich) ist ein 61 Jahre alter Motorradfahrer von der Straße abgekommen und ums Leben gekommen. Rettungskräfte fanden den Mann laut Feuerwehr am Samstag nach einem Sturz in einem Feld neben einer Straße zwischen Groothusen und Hamswehrum. Ein Hubschrauber brachte den Schwerverletzten ins Krankenhaus. Dort starb er laut Polizei.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 09.04.2023 | 09:00 Uhr