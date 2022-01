Korruption bei "Gorch-Fock"-Sanierung: Erste Anklagen erhoben Stand: 17.01.2022 11:56 Uhr In der Korruptionsaffäre um den Marinesegler "Gorch Fock" und die Ermittlungen gegen die Elsflether Werft hat die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben - unter anderem gegen zwei Ex-Vorstände.

Die Ermittler von Staatsanwaltschaft Osnabrück und Polizei Oldenburg wollen in einem ersten Komplex insgesamt sechs Beschuldigte zur Verantwortung ziehen. Der früheren Werftleitung wird Vorteilsgewährung in Höhe von 800.000 Euro vorgeworfen, einem Zivilangestellten der Marine Vorteilsnahme. Zudem seien Anklagen wegen Untreue, unerlaubter Bankgeschäfte und Insolvenzverschleppung erhoben worden. Weitere Anklagen sind den Ermittlern zufolge möglich. Einen Zusammenhang zwischen mutmaßlichen Bestechungsgeldern und der Kostenexplosion bei der Sanierung der "Gorch Fock" konnte die Sonderkommission (Soko) "Wasser" bislang nicht belegen.

Werft-Mitarbeiter sollen elf Millionen Euro abgezweigt haben

Die Ermittlungen im Umfeld der insolventen Elsflether Werft führten den Angaben zufolge zu weiteren Anklagen wegen Untreue- und Korruptionsdelikten gegen frühere Vorstände der Elsflether Werft AG sowie gegen Verantwortliche damaliger Subunternehmen. In einem separaten Verfahren würden neben der Werftleitung auch zwei ehemalige Mitarbeiter angeklagt, die Darlehen aus Werftgeldern in Höhe von fast elf Millionen Euro abgezweigt haben sollen. Ein Großteil des Geldes floss den Angaben zufolge in ein Goldförderprojekt in der Mongolei, das faktisch zwei der Angeklagten gehört habe. Der Abfluss dieser Gelder soll demnach auch zur Insolvenz der Werft 2018 beigetragen haben.

Vorwürfe gegen Subunternehmer wegen Kick-Back-Zahlungen

Darüber hinaus wurden in einem weiteren Ermittlungskomplex mehrere Verantwortliche von Subunternehmen wegen Bestechung angeklagt. Sie sollen der Werft bei Instandsetzungsaufträgen für die Marine jahrelang nachträglich 15 Prozent der Rechnungssumme gutgeschrieben haben. Ein Vorgehen, das "Kick-Back" genannt wird. In einem Fall wurde ein Geschäftsführer bereits rechtskräftig zu einer Geldstrafe verurteilt, weitere Anklagen wurden am Amtsgericht Brake (Landkreis Wesermarsch) eingereicht. Laut Zwischenstand der Ermittler haben die Gerichte in allen Fällen bislang noch nicht über die Zulassung der Anklagen und die Eröffnung der Hauptverfahren entschieden.

Ermittlungen gegen Elsflether Werft dauern an

In dem "Mammutverfahren" im Umfeld der Elsflether Werft habe es insgesamt 65 Durchsuchungen und Ermittlungen gegen 98 Beschuldigte gegeben. In der Soko seien 15 Ermittlerinnen und Ermittler der Polizei, vier Staatsanwältinnen und Staatsanwälte sowie eine Wirtschaftsreferentin aktiv gewesen. In einem vierten Komplex - unter anderem wegen gewerbsmäßigen Betrugs sowie Bestechlichkeit im geschäftlichen Verkehr - seien die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen, hieß es weiter von der Staatsanwaltschaft Osnabrück.

