Stand: 18.05.2020 09:10 Uhr

Kompromiss für Alkohol-Ausschank an Vatertag

Nun dürfen Vatertags-Ausflügler im Landkreis Aurich doch ein Glas Wein oder ein Bier zum Essen in der Gaststätte trinken. Der Landkreis und der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) haben sich im Streit um ein angekündigtes Alkohol-Ausschankverbot auf einen Kompromiss geeinigt. Der Landkreis hatte zuvor den Alkohol-Ausschank in sämtlichen Biergärten und auf Restaurant-Terrassen an Christi Himmelfahrt verboten. Der Dehoga hatte daraufhin eine Klage angekündigt.

Außer-Haus-Verkauf bleibt verboten

Der nun gefundene Kompromiss sieht vor, dass Wirte in ihren Lokalen an Tischen Alkohol ausschenken dürfen. Das gilt den Angaben zufolge für den Innen- und Außenbereich. Der Außer-Haus-Verkauf von alkoholischen Getränken bleibt aber verboten.

Videos 03:39 NDR Fernsehen: Hallo Niedersachsen Aurich verhängt Alkoholverbot an Himmelfahrt NDR Fernsehen: Hallo Niedersachsen Nicht selten enden Treffen unter Männern am sogenannten Vatertag in einem Besäufnis. Deswegen dürfen Wirte während der Corona-Pandemie im Landkreis Aurich keinen Alkohol ausschenken. Video (03:39 min)

Alkoholeinfluss könnte zur Missachtung der Abstandsregeln führen

So will Landrat Olaf Meinen (parteilos) verhindern, dass sich Menschen unter Alkoholeinfluss nicht mehr an die Abstandsregeln halten. Beide Seiten hatten am Wochenende lange um den Kompromiss gerungen, wie NDR 1 Niedersachsen mitteilte. Er habe hohe Wertschätzung dafür, was die Wirte in der schwierigen Zeit leisten, so der Landrat. Auch der Gaststättenverband zeigte sich zufrieden mit dem Kompromiss.

