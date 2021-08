Stand: 05.08.2021 14:19 Uhr Kirmespark statt Stoppelmarkt startet in Vechta

In Vechta hat am Donnerstag ein "Freizeit- und Kirmespark" eröffnet. Es ist sozusagen die Corona-Version des traditionellen Stoppelmarktes und findet auf dessen angestammten Gelände statt. Dichtes Gedränge soll aufgrund der Pandemie vermieden werden. Das Gelände ist eingezäunt, die Besucherzahl ist beschränkt und auf dem 32.000 Quadratmeter großen Parkgelände stehen laut Veranstalter 50 Desinfektionsstellen bereit. Schaustellersprecher Jürgen Meyer räumte ein, dass all dies den traditionellen Stoppelmarkt nicht ersetzen könne, es sei aber für die Schausteller die Chance, sich ins Gedächtnis zurückzubringen und ihrem Beruf nachzugehen. Der Park soll bis zum 29. August geöffnet haben. Die Stadt plant ab Mitte August zudem einen "digitalen Stoppelmarkt" mit Videos und Livestreams.

Weitere Informationen Kein Stoppelmarkt: Kontrollen gegen Ersatz-Feiern Der Stoppelmarkt in Vechta ist längst abgesagt. Dennoch befürchten Polizei und Stadt, dass sich daran nicht alle halten - und setzten auf verstärkte Kontrollen rund um das Areal. (13.08.2020) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 05.08.2021 | 08:30 Uhr