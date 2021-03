Kein Strandbesuch: Küsten-Kommunen untersagen Tagestourismus Stand: 30.03.2021 12:15 Uhr Angesichts der steigenden Corona-Infektionszahlen schränken Kommunen an der niedersächsischen Nordseeküste vor den Osterfeiertagen den Zugang für Touristen radikal ein.

So hat die Gemeinde Butjadingen das Befahren und Betreten verschiedener öffentlicher Plätze für Personen, die weder ihren Wohnsitz noch eine Zweitwohnung in der Gemeinde haben, verboten. Dadurch soll eine Ausbreitung des Coronavirus verhindert werden. Das Verbot erfolge in Abstimmung mit der Gemeinde, hieß es vonseiten des Landkreises Wesermarsch. Da auch umliegende Kommunen den Zugang für Touristen einschränken, soll so ein Ausweichen von Touristen nach Butjadingen verhindert werden.

Maskenpflicht ausgeweitet

Auch die Quarantäneverordnung, die eine häusliche Quarantäne auf eigene Veranlassung ab Bekanntwerden eines positiven Befundes vorsieht, wird bis zum 31. Mai verlängert. Die betroffenen Personen müssen ihre Kontaktpersonen umgehend über das positive Testergebnis informieren. Außerdem erlässt der Landkreis Wesermarsch eine Allgemeinverfügung zum Tragen einer medizinischen Maske bei der gemeinsamen Nutzung von privaten Kraftfahrzeugen durch Personen aus verschiedenen Haushalten, einschließlich beruflicher Fahrgemeinschaften. Die Verfügung gilt zunächst bis zum 18. April.

Videos 3 Min Campingplatz Schillig öffnet für Dauercamper 900 Dauercamper-Plätze gibt es hier. Kurzurlauber dürfen wegen der Corona-Pandemie derzeit nicht anreisen. (27.03.2021) 3 Min

Auch in Cuxhaven heißt es: Kein Zutritt für Touristen

In Cuxhaven galt schon im vergangenen Jahr folgende Regelung: Nur wer in der Stadt Bremerhaven und dem Landkreis Cuxhaven wohnt, darf zu Ostern in Cuxhaven an den Strand. Tagestourismus ist damit untersagt. So haben Landrat Kai-Uwe Bielefeld (parteilos) und Oberbürgermeister Uwe Santjer (SPD) jetzt auch für dieses Jahr entschieden. Die Grundlage dafür liefert die am Montag veröffentlichte Allgemeinverfügung des Landes Niedersachsen. Man wolle die vergleichsweise niedrigen Fallzahlen halten, sagte Santjer. Schon im vergangenen Frühjahr gab es in Cuxhaven Strandsperrungen für Auswärtige und Ordnungsdienste, die zusammen mit der Polizei, verstärkt auf den Promenaden kontrolliert haben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 30.03.2021 | 13:30 Uhr