JadeWeserPort: Eurogate treibt Automatisierung voran Stand: 17.12.2021 11:00 Uhr Der JadeWeserPort wird digitaler. Das Hafenunternehmen Eurogate hat angekündigt, am Container-Terminal Wilhelmshaven bis 2024 rund 150 Millionen Euro in die Automatisierung zu investieren.

Mit dem Geld soll in den kommenden drei Jahren ein erster Schiffsliegeplatz umgerüstet werden. Ab 2024 sollen an diesem Liegeplatz Schiffe vollautomatisch be- und entladen und Container von selbstfahrenden Transportern bewegt werden. Eurogate will zudem zwei neue Containerbrücken anschaffen und die vorhandenen acht Brücken an die gängigen neuen Schiffsgrößen anpassen. "Wir rechnen mittelfristig mit einem deutlichen Umschlagswachstum in Wilhelmshaven", sagte Michael Blach, Vorsitzender der Eurogate-Gruppe.

Ver.di sitzt mit im Boot

Die Automatisierung hat langfristig Auswirkungen auf die Belegschaft. Jobs von Brücken- und Transportfahrern fallen wohl weg. Das Unternehmen arbeite gerade an den Betriebs- und Personalkonzepten, hieß es. Die Gewerkschaft ver.di hat der Automatisierung bereits zugestimmt. Für die 400 Mitarbeitenden am Hafen solle der automatische Betrieb sozial und mitbestimmt gestaltet werden, sagte ein Eurogate-Sprecher.

