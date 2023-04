Stand: 24.04.2023 13:11 Uhr Jackpot: Zwei neue Lotto-Millionäre in Niedersachsen

Der höchste Gewinn in der mehr als 25-jährigen Geschichte der Umweltlotterie Bingo geht in den Landkreis Diepholz: Dort knackte am Sonntag ein noch unbekannter Spielteilnehmer den mit fünf Millionen Euro gefüllten Jackpot, wie Lotto Niedersachsen mitteilte. Der Gewinner oder die Gewinnerin hatte das Los den Angaben zufolge am Donnerstag vor der Ziehung im Internet gekauft. Die Wahrscheinlichkeit, den Bingo-Jackpot zu knacken, liegt laut Lotto Niedersachsen bei etwa 1 zu 1,3 Millionen. Im Landkreis Goslar ist eine Person ebenfalls plötzlich millionenschwer: 1.677.777 Euro gewann sie in der Zusatzlotterie Spiel 77.

