Stand: 20.12.2021 09:21 Uhr Impfaktion im Kuhstall: Hunderte nutzen Angebot in Garrel

Zahlreiche Menschen im Landkreis Cloppenburg haben sich am Sonntag in einem Kuhstall gegen das Coronavirus impfen lassen. Ein Rinderzüchter in Garrel hatte die Idee, den ungewöhnlichen Ort direkt neben seinen Tieren zur Verfügung zu stellen. Rund 600 Menschen seien gekommen und vom Praxisteam eines örtlichen Kinderarztes geimpft worden. Die Aktion soll bald wiederholt werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 20.12.2021 | 08:30 Uhr