Hunderte protestieren gegen Stellenabbau bei Meyer Werft Stand: 21.01.2021 14:47 Uhr Es brodelt bei der Meyer Werft in Papenburg: Bis zu 1.800 Arbeitsplätze stehen auf dem Spiel. Dagegen haben am Donnerstagmittag mehrere Hundert Beschäftigte protestiert.

Die Beschäftigten kamen zum Schichtwechsel auf dem Parkplatz der Meyer Werft zusammen. Betriebsrat Nico Bloem kritisierte, dass die Werft weiter Kernarbeiten des Schiffbaus an Werkvertragspartner vergebe, bei der Stammbelegschaft aber Mitarbeitende entlassen wolle, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. 3.500 eigene Beschäftigte müssen laut Betriebsrat derzeit täglich nach sechs Stunden in Kurzarbeit nach Hause gehen, während rund 2.000 Werkvertragsarbeiter Überstunden machten. Das sei ein Skandal, so gehe man nicht mit der Belegschaft um. "Das werden wir uns nicht gefallen lassen", so Bloem. Die Belegschaft ist zudem verärgert über ein Papier zum möglichen Stellenabbau, das in den vergangenen Tagen aufgetaucht war.

Gespräche liegen auf Eis

Wie viele Beschäftigte es am Ende tatsächlich trifft - darüber sollten Gespräche zwischen Werft, Gewerkschaft und Betriebsrat Klarheit bringen. Die Arbeitnehmervertreter haben die Gespräche aber unterbrochen. Der Betriebsrat fordert Informationen darüber, wie viele Werksvertragsunternehmen aktuell Mitarbeitende auf der Werft beschäftigen, welche Arbeiten sie verrichten und was in dieser Hinsicht für dieses Jahr auf der Werft geplant ist. Solange dem Betriebsrat diese Daten nicht vorlägen, würden die Arbeitnehmervertreter keine Gespräche führen, sagte Bloem.

Werft: "Haben alles offengelegt"

Die Werft selbst betont, alle Bilanzen und Wirtschaftsdaten offengelegt zu haben. Dem Unternehmen liege sehr daran, die Gespräche fortzusetzen, so ein Werftsprecher. Das Unternehmen hat angekündigt, am Freitag per Videokonferenz Fragen der Mitarbeitenden zu beantworten.

