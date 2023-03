Stand: 15.03.2023 06:52 Uhr Horumersiel: Serien-Einbrecher muss drei Jahre ins Gefängnis

Ein 34 Jahre alter Mann muss für drei Jahre ins Gefängnis. Der Bundesgerichtshof hat die Revision des Mannes gegen ein Urteil des Landgerichts Oldenburg abgewiesen. Der 34-Jährige war 2018 in Horumersiel (Landkreis Friesland) zunächst in ein Textilgeschäft eingebrochen und hatte dort mehr als 100 Jacken im Wert von 13.000 Euro gestohlen. Ein paar Tage später starte er eine Einbruchs-Serie. In nur einer Nacht brach er in Horumersiel in ein Hotel, eine Bäckerei, ein Restaurant, eine Bücherei und einen Pavillon ein. Für den Abtransport der erwarteten Beute hatte sich der Angeklagte einen Transporter ausgeliehen. Die Beute blieb allerdings gering. Der Angeklagte hatte nur ein paar hundert Euro, Rubbel-Lose und Zigaretten eingesteckt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 15.03.2023 | 08:30 Uhr