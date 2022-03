Stand: 25.03.2022 12:17 Uhr Großenkneten: Autofahrer stößt mit Trecker zusammen

Im Landkreis Oldenburg ist am Freitagmorgen ein 83-jähriger Autofahrer bei einem Unfall schwer verletzt worden. Laut Polizei war er mit seinem Auto bei Großenkneten mit einem Traktor zusammengestoßen. Der 83-Jährige hatte zuvor bei starkem Nebel versucht, einen Lkw zu überholen. Weil die Fahrzeuge nach dem Unfall geborgen werden mussten, wurde die Straße in dem Bereich gesperrt. Zudem liefen größere Mengen Kraftstoff auf die Straße und mussten aufgefangen werden. An dem Pkw und dem Trecker entstanden Schäden in einer Höhe von rund 110.000 Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 25.03.2022 | 15:00 Uhr