Stand: 27.03.2022 14:53 Uhr Großefehn: Hoher Schaden bei Brand von Scheune und Wohnhaus

Ein Feuer hat am Sonnabend in Großefehn im Landkreis Aurich ein Wohnhaus und eine Scheune zerstört. Nach Angaben einer Polizeisprecherin brach der Brand zunächst in einer Scheune aus und griff dann auf das angrenzende Haus über. Beide Gebäude wurden stark beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 400.000 Euro. Eine dreiköpfige Familie konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Laut Feuerwehr waren rund 100 Rettungskräfte im Einsatz. Die Ursache für den Brand ist unklar.

