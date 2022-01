Geversdorf: Polizei durchsucht Anwesen von Waffensammler Stand: 05.01.2022 18:00 Uhr Nach einem Polizeieinsatz im Landkreis Cuxhaven haben die Ermittler die Aktion am Mittwoch ausgeweitet. Sie haben auf einem Anwesen in Geversdorf nach Sprengstoff und Rauschgift gesucht.

Dabei kamen acht auf Sprengstoffe und Drogen ausgebildete Spürhunde zum Einsatz, wie die Polizei mitteilt. Das Technische Hilfswerk sicherte den teilweise maroden Gebäudekomplex ab. Laut Polizei sei frühestens am Donnerstag mit Ergebnissen der Durchsuchung zu rechen, da das Anwesen sehr unübersichtlich sei. Am Dienstag hatte eine Frau aus Wingst die Polizei alarmiert, weil sie sich von ihrem 61 Jahre alten Freund bedroht fühlte. In der Wohnung entdeckten Fahnder Waffen und Munition. Der Mann wurde in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht.

Fahnder entdecken Waffen, Granaten und Rauschgift

Die Frau hatte die Beamten bei ihrem Anruf darauf hingewiesen, dass der 61-Jährige Sportschütze sei, Zugriff auf mehrere Waffen habe und psychisch auffällig sei. Vor Ort entdeckten die Ermittler nach eigenen Angaben diverse Kurz- und Langwaffen, scharfe Granaten, Munition sowie weiteres Waffenzubehör und geringe Mengen Betäubungsmittel. Das Amtsgericht Stade erließ daraufhin auf Antrag der Staatsanwaltschaft mehrere Durchsuchungsbeschlüsse - unter anderem für eine Wohnanschrift in Hamburg sowie das Grundstück in Geversdorf. Die Frau wurde bei einem Angriff von dem 61-Jährigen leicht verletzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 05.01.2022 | 13:30 Uhr