Geldautomat gesprengt: Massive Schäden in Edewecht Stand: 06.07.2022 09:00 Uhr Unbekannte Täter haben am frühen Morgen in Edewecht (Landkreis Ammerland) den Geldautomaten einer Bankfiliale gesprengt. Laut Polizei war die Detonation so heftig, dass der gesamte Vorraum einstürzte.

Das Mauerwerk sei meterweit auf die Straße geflogen. Ob die Täter Geld erbeutet haben, ist unklar. Die Ermittler halten es angesichts der massiven Schäden für unwahrscheinlich, dass die Täter an den Automaten gelangen konnten. Diese flüchteten in unbekannte Richtung. Die Ermittlungen dauern an.

