Geflügelpest-Ausbruch: Nun auch Landkreis Aurich betroffen Stand: 12.11.2021 15:40 Uhr Die Geflügelpest weitet sich in Niedersachsen aus. Im Landkreis Cloppenburg wurde ein weiterer Ausbruch bestätigt. Einen Verdachtsfall gibt es nun auch im Landkreis Aurich.

Betroffen ist eine Legehennen-Freilandhaltung in der Gemeinde Ihlow. Bei Proben von mehreren Tieren sei das Virus durch das Veterinärinstitut in Oldenburg nachgewiesen worden, teilte der Landkreis mit. Die abschließende Bestätigung durch das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) stehe aber noch aus, hieß es am Freitag.

57.000 Tiere getötet

Bestätigt wurden seit Mitte dieser Woche Ausbrüche in zwei Betrieben in Friesoythe (Landkreis Cloppenburg) sowie in einer Putenhaltung in Hoya (Landkreis Nienburg). Bislang wurden etwa 57.000 Enten und Puten getötet. Das Virus ist für Tiere hochansteckend. Eine Übertragbarkeit des derzeit grassierenden Subtyps auf den Menschen wurde laut FLI bislang nicht nachgewiesen.

Schutz- und Überwachungszonen eingerichtet

Um alle betroffenen Ställe wurden Schutz- und Überwachungszonen eingerichtet. In diesen Zonen müssen Betriebe ihr Geflügel im Stall halten. Geflügeltransporte sind dort bis auf Weiteres verboten und auch Fleisch von Geflügel, Eier sowie tierische Nebenprodukte wie Mist und Gülle müssen in den Betrieben bleiben. Zuvor war das Virus bereits bei Wildvögeln in den Landkreisen Stade und Cuxhaven nachgewiesen worden.

Weitere Landkreise verhängen Stallpflicht

Neben den betroffenen Regionen haben auch mehrere angrenzende Landkreise Konsequenzen gezogen und Stallpflicht angeordnet. Diese gilt ab dem Wochenende etwa in den Landkreisen Emsland, Diepholz, Vechta und Grafschaft Bentheim. Das Risiko sei einfach zu groß, begründete ein Sprecher des Landkreises Vechta die Maßnahme. Die Anordnung gilt sowohl für Großbetriebe als auch für die Hobbyhaltung. Andere Regionen wollen folgen: In Oldenburg beispielsweise soll in der kommenden Woche ebenfalls eine Stallpflicht für Hühner, Gänse und anderes Geflügel in Kraft treten. Über den aktuellen Stand informiert das Niedersächsische Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (LAVES).

Verband: Fördermittel für Impfstoff-Forschung bereitstellen

Der Zentralverband der Deutschen Geflügelwirtschaft hofft auf die zügige Entwicklung eines Impfstoffs. "Die Branche hat sich kaum von den Auswirkungen des letzten Seuchenzugs erholt", sagte Verbandspräsident Friedrich-Otto Ripke der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). Wann entsprechende Impfstoffe einsatzfähig sind, sei noch nicht klar. "Wir können nur hoffen, dass es in wenigen Jahren so weit ist." Ripke forderte, die Forschung zu intensivieren und Fördermittel bereitzustellen.

Eine Million getötete Tiere zwischen Oktober 2020 und April 2021

Zwischen vergangenem Oktober und April wurden allein in Niedersachsen mehr als eine Million Tiere wegen der Geflügelpest getötet, der Schaden für die Tierseuchenkasse lag bei rund 23 Millionen Euro. Es war der bislang schwerste Verlauf einer Geflügelpest in Deutschland. Die Seuche tritt vor allem im Winterhalbjahr auf, da sie im Zusammenhang mit dem Vogelzug steht. Verbandspräsident Ripke sagte der NOZ, es zeichne sich immer mehr ab, dass die Vogelgrippe endemisch werde und in der hiesigen Wildvogelpopulation zirkuliere. "Damit wird die Vogelgrippe zu einem ganzjährigen Problem. Umso dringlicher ist der Impfstoff."

